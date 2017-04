Balla: PS-LSI po bëjnë gjithçka për kompromisin, nuk e kuptoj bojkotin e PD-së

Pas takimit në Kryesinë e Kuvendit, Taulant Balla tha se do të garantojnë zgjedhje të lira më 18 qershor. Sipas tij, Rama dhe Meta bënë të pamundurën që të negociojnë me liderin e opozitës, por pa rezultat. Balla shtoi se Basha u largua në mënyrë jokorrekte nga negociatat.

“Kryetari i Kuvendit informoi përfaqësuesit e partive politike parlamentare, për të ardhur keq mungesa e opozitës, për të gjitha përpjekjet që dy bashkëkryetarët e Aleancës për Shqipërinë Europiane, Rama dhe Meta po bëjnë në mënyrë të vazhdueshme në shprehje të një vullneti shumë të mirë për të garantuar pjesëmarrjen e të gjitha partive politike në zgjedhjet e 18 qershorit, për të garantuar zgjedhje të lira dhe demokratike në 18 qershor.

Ne dje kemi pasur në Tiranë dy miq të shumë të mirë të Shqipërisë në PE, që në fakt shprehën edhe spektrin më të madh politik në PE, zv/presidentin e PPE, McAllister dhe zv/kreun e grupit të socialistëve në PE, Fleckenstein.

Në takimin e parë është prezantuar një dokument çështjes të rëndësishme për t’u adresuar nga të gjitha palët me qëllim garantimin e një procesi zgjedhor dhe fushate zgjedhore normale. Pas takimit të dy miqve me kryetarin e PD, është zhvilluar një raund tjetër bisedimesh.

Për fat të keq, në dy dhoma të ndara, do të kishim dashur të ishim në një dhomë, jemi njohur me dy çështje të reja, përveç dokumentit multidimensional sa i takon çështjeve të paraqitura, dy çështje të reja. Dy bashkëkryetarët e koalicionit, treguan gatishmërinë për të diskutuar edhe për çështje sensitive me liderin e opozitës, mundësitë e gjetjes së zgjidhjeve që kanë të bëjnë me gjetjen e hapësirave ligjore e kushtetuese për shtyrjen e zgjedhjeve, vetëm në respekt të kushtetutës e ligjit dhe për disa ndryshime në kabinetin e qeverisë për të krijuar mundësi për rritje të besimit të opozitës për kundrejt rolit që ka qeveria në proces zgjedhor”, theksoi ai.

26 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)