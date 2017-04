Dorëzimi i armëve, policia derë më derë për të bindur qytetarët

Aksioni për dorëzimin vullnetar të armëve ende nuk ka përfunduar. Në mënyrë të shpeshtë Policia e Shtetit i ka kërkuar qytetarëve nëpërmjet medias që të shkojnë pranë Komisariateve për t’i dorëzuar ato.

Aksioni duket se nuk do të përfundojë me kaq, por përkundrazi ai do të zgjerohet edhe më tej. Policia e Shtetit, njofton se paralelisht me dorëzimin e armëve ka vijuar gjithashtu trokitja derë me derë nga Specialistët e Policisë së Zonave për të ndërgjegjësuar banorët për domosdoshmërinë e dorëzimit të armëve që mbajnë pa leje.

26 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)