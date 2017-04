Trump, fondet për murin me Meksikën, jashtë ligjit të shpenzimeve

Donald Trump ndryshon qëndrim. Presidenti amerikan ka lënë të kuptohet se do të heqë dorë nga planet për t’i gjetur paratë e ndërtimit të murit me Meksikën tek fatura e shpenzimeve të kësaj jave.

Çështja është se qeveria meksikane e ka bërë të qartë se nuk do të japë asnjë cent për këtë qëllim. Demokratët kishin kërcënuar se do ta bllokonin projektligjin nëse do të përfshinte faturën e murit.

Kongresi ka vetëm pak ditë kohë në dispozicion për të arritur marrëveshjen e buxhetit 2017 dhe nëse ligjvënësit nuk bien dakord deri në mesnatën e 28 prillit, qeveria amerikane do të mbyllet.

26 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)