Basha: Ditë e dëshpëruar për Ramën, u detyrua të shpallë president rivalin e tij

Kryedemokrati Lulzim Basha në fjalën e tij të radhës para mbështetësve të PD në çadër, u shpreh se Edi Rama dëshmoi sot më shumë se kurrë dëshpërimin e tij para të rinjve të Kavajës, të cilët sipas Bashës i kishte marrë me zor për të mbushur sheshin.

Sipas Bashës, Rama është kthyer në shëmbëlltyrën më të shëmtuar të satrapëve në orët e fundit të diktaturës komuniste.

“Sot është një ditë kur leximi i dëshpërimit të Edi Ramës është i qartë. Sot Edi rama është rikthyer me fjalë, akte dhe gjeste aty ku Shqipëria ishte 27 vite me parë, është kthyer në shëmbëlltyrën më të shëmtuar të satrapëve në orët e fundit të diktaturës komuniste. Sot është një ditë e dëshpëruar për Ramën, që e provoi këtë para çdo qytetari të Kavajës e në veçantë gjimnazistëve, mësuesve para çdo shqiptari dhe botës, sepse i mbërthyer nga paniku i braktisjes totale që kavajasit i kanë bërë atij si kreu i kupolës së krimit, urdhëroi si askush në 27 vite mobilizim masiv me forcë të gjimnazistëve dhe qytetarëve që mund të shantazhohen nga pushteti i tij i inkriminuar. Nxinte sot Kavaja, por më shumë nxinte Edi Rama që preku sot në Kavajë fundit e turpshëm të ekzistencës së tij”, tha Basha.

Sipas Bashës, Rama ka nënshkruar sot aktin e tij të dëshpërimit pasi u detyrua të emërojë president rivalin e tij më të madh politik, duke iu referuar këtu Ilir Metës, të cilin sipas kryedemokratit ai bëri gjithçka për ta futur në burg duke sajuar dosje anembanë botës.

27 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)