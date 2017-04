Basha takon Nishanin e Berishën: Nuk ka zgjedhje pa opozitën

Agjendë e ngjeshur me takime për kreun e PD-së, Lulzim Basha i cili sot nuk ka folur si zakonisht në çadrën e lirisë. Rreth orës 12:00 ai ka zhvilluar një takim për 30 minuta me Presidentin e vendit, Bujar Nishani dhe fill pasi u nda me të, mësohet të ketë shkuar në zyrën e ish-kryeministrit Sali Berisha.

Gjatë daljes nga zyra e Berishës, Basha ka shprehur edhe herë qëndrimin e tij se as në Kavajë dhe as në Shqipëri nuk do të ketë zgjedhje pa opozitën.

“Qëndrimin tonë e kemi bërë të ditur dhe është njëlloj. Nuk do të ketë më në Shqipëri, as sot, as pas 10 vjetësh e as pas 100 vjetësh zgjedhje pa opozitën. Gjenerata e demokratëve nuk do ta lejojë një gjë të tillë. Në qytetin e demokracisë nuk do të ketë zgjedhje pa opozitën dhe të diktuara nga krimi. Nuk do të ketë një proces monist”.

Protesta në Kavajë, takim me krerët e rretheve në PD

Më herët, kryetari i PD ka zhvilluar një takim për më shumë se një orë në selinë blu me kryetarët e bashkive të zgjedhur nga radhët e PD dhe kryetarët e degëve në rrethe.

Në qendër të diskutimit në takim ka qenë përshkallëzimi i protestës së opozitës dhe organizimi konkretisht në Kavajë në 6 dhe 7 maj.

Basha dje paralajmëroi përshkallëzimin e protestave në të gjithë vendin, ndërsa fushë beteja e parë do të jetë Kavaja.

PD ka bojkotuar procesin e zgjedhjeve në Kavajë në datë 7 maj, ndërsa një ditë para, por edhe gjatë ditës së votimeve do të organizojë një protestë kombëtare në këtë bashki.

27 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)