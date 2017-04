Deputeti i PS, Artan Gaçi tërhiqet: Nuk do të kandidoj më

Deputeti i PS-së, Artan Gaçi ka njoftuar sot përmes një letre se ai nuk do të kandidojë më për deputet në zgjedhjet e ardhshme.

Përmes një letre njofton krerët e PS-së se ai ka vendosur të tërhiqet dhe se nuk do të kërkojë kandidimin për një mandat të tretë.

Në letrën e tij, Gaçi ka falënderuar kreun e PS-së, kryetarin e grupit dhe shumë të tjerë për mbështetjen.

Letra e Gaçit

Për 8 vjet, me mandatin e deputetit të Partisë Socialiste, pata fatin të përfaqësoj në parlament qarkun e Tiranës. Një mandat në opozitë e një në mazhorancë, gjatë të cilëve shpresoj që duke dhënë maksimumin tim, të kem përmbushur sadopak besimin e dhënë. Për këtë mundësi, dua të falënderoj të parin, Kryetarin e PS, mikun tim Edi Rama, i cili ishte i pari që besoi tek unë dhe shumë të tjerë si unë, duke thyer shumë tabu, përfshirë atë të mospërfaqësimit të sipërmarrjes në PS e në parlament. Falë asaj largpamësie, sot qasja e PS dhe e qeverisë ndaj sipërmarrjes është transformuar në një marrëdhënie besimi, shërbimi e respekti reciprok, frutet e të cilës do i shohim çdo ditë e më shumë.

Falënderoj kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Gramoz Ruçi, që me seriozitetin dhe me urtësinë e tij vazhdon të jetë një garanci e madhe e ruajtjes së ekuilibrave në reformimin e vazhdueshëm e pozitiv në Partinë Socialiste. Pavarësisht rrënjëve tradicionale të tij, mbetet një nga njerëzit më të hapur e më mbështetës të modernizimit të kësaj familjeve të madhe dhe një mik i shtrenjtë për gjithsecilin nga ne.

Falënderoj gjithë kolegët deputetë socialistë, me të cilët kemi ndarë beteja të rëndësishme në opozitë e sfida vendimtare gjatë 4 vjeçarit të qeverisjes me reformat e papara ndonjëherë në historinë e tranzicionit. Falënderoj të gjithë drejtuesit, anëtaret dhe votuesit e PS në rrethin e Tiranës, në Kashar, Vaqar, Pezë, Ndroq, Vorë, Prezë, Farkë e Bërxull, me të cilët ndava sfidat e vështira të riorganizimit, dhe në saj të kontributit të madh të gjithsecilit prej tyre, arritëm të reformojmë totalisht Partinë Socialiste në rrethin e Tiranës duke e kthyer mbas shumë vitesh në forcë fituese absolute në secilën prej këtyre njësive.

Me këto falënderime po i paraprij vendimit për të mos kandiduar një mandat të tretë si deputet, me garancinë se mirënjohja dhe kontributi im për vendin dhe Partinë Socialiste nuk mbyllet me këtë vendim. Përkundrazi, janë të pafundme dimensionet dhe hapësirat për cilindo që do të kontribuojë, të cilat nuk kushtëzohen e as nuk mund të mbyllen vetëm në sallën e parlamentit. Jam shumë i bindur se do ia dalim të kapërcejmë edhe këtë situatë të vështirë, ku tentojnë të na fusin jo vetëm drejtuesit e Partisë Demokratike, por të gjitha forcat e errëta anti-shqiptare të aktivizuara në maksimum për të bllokuar këtë rilindje historike të shqiptarëve në Ballkan. Edhe unë, si pjesa më e madhe e shqiptarëve, jam krenar që jam pjesë e kësaj force politike, drejtuar nga Edi Rama, e cila është shpresa dhe garancia e vetme dhe e madhe e çdo shqiptari patriot që e do Shqipërinë pjesë të Europës, që e do këtë vend të bukur e drejt rrugës së zhvillimit, që i do shqiptarët krenarë e dinjitoz, dhe pas shumë shekujsh, të ndihen dhe të respektohen si mirëfilli evropian”.

27 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)