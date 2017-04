Dështon raundi i tretë për presidentin, Ruçi: PS i ka votat edhe pa LSI-në

Edhe raundi i tretë për zgjedhjen e presidentit ka dështuar. Raundi tjetër është parashikuar që të zhvillohet nesër, por mazhoranca nuk ka ende asnjë emër dhe propozim.

Në fjalën e mbajtur në Kuvend, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Gramoz Ruçi deklaroi se PS i ka votat për zgjedhjen e presidentit, por kërkon që zgjedhja të bëhet me konsensus. Ai shtoi se nëse nuk zgjidhet, atëherë vendi të shkojë në zgjedhje të parakohshme.

“I kemi 71 vota edhe pa LSI, por shpresoj të mos na detyroni, sepse PS nuk dëshiron të zgjedhë më forcën e numrave këtë çështje kaq të rëndësishem për Shqipërinë.

Do tu kërkoj si kryetar i Kuvendit për të mbledhur Konferencën e Kryetarëve. Të zgjedhim presidentin bashkë ose të shkojmë në zgjedhje për 45 ditë”, deklaroi Ruçi.

Gjatë fjalës së tij, Ruçi ka akuzuar Metën për lojë të dyfishtë në tryezën me negociatorët gjermanë.

“Gjermanët na kërkuan diçka që në vendin e tyre nuk do ta bënin kurrë, të shtynim zgjedhjet dhe të linim qeverinë. E për çfarë arsyeje? Që të pushojnë të qarat e opozitës, që kërkon penalltinë, topin dhe portën bosh. Ju zoti kryetar u treguat shumë i lumtur në tryezë, kryeministri nuk tha as po e as jo, por la të kuptohet se jemi të gatshëm të diskutojmë, por vetëm me një kusht, që PD të vijë e të votojë vettingun. Pa kaluar as 5 minuta, zoti Basha iku. Zoti Meta, unë pyes, çfarë po ndodh kështu? Njerëzit po shohin se si na merr peng një çadër, që hallin e ka tek vettingu dhe drejtësia dhe përgjigjia është vetëm një, koha e dialogut ka mbaruar”, ka thënë Ruçi.

