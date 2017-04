Duka mbyll polemikat: Jo më gjyqtarë që bëjnë gabime

Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, ka deklaruar se lufta kundër gabimeve jo njerëzore në kampionat është kthyer në një prioritet, me arbitrat e përfshirë në favorizimin e skuadrave të caktuara që do të përjashtohen.

“Arbitrat janë temë ditë, janë në qendër të vëmendjes. Kanë qenë prej kohës kur lindi futbolli dhe kështu do të jenë. Kur ndeshjet janë të forta dhe kanë intensitet ka pasur gjithmonë polemika. E keqja është se bashkë me gabimet njerëzore, ndoshta kemi kaluar edhe gabimet jo njerëzore. Kjo nuk do të ndodhë më”, – tha ai.

Kreu i FSHF-së komentoi edhe kërkesën e Partizanit, për gjyqtarë të huaj nga liga të mëdha europiane për sfidën e javës së ardhshme me Kukësin, që cilësohet një finale drejt titullit.

“Për t’i shërbyer arbitrave, për të shkëmbyer eksperiencë, kemi bërë marrëveshje me federata të vogla, për shkëmbimin e arbitrave. Të kërkosh arbitra për ndeshjet në kampionat apo në Kupë është një lloj mosbesimi dhe kjo nuk është një shenjë e mirë. Arbitrat janë marrë në finale kupash apo ndeshjet finale të kampionatit. Nuk e di nëse do të jetë edhe ky rasti i Partizani-Kukësi”, – u shpreh kreu i FSHF-së.

Duka dha edhe një urim për fundin e sezonit, duke theksuar se të treja skuadrat pretendente e meritojnë titullin, por në fund fituese shpallet vetëm njëra.

“Sa më shumë ka garë, ka futboll dhe kualitet, aq më shumë ka probleme për arsye të intensitetit të garës. Deri në fund të kampionatit uroj sa më shumë spektakël dhe sa më shumë fair-play. Njëra skuadër që do të dalë nga kategoria do të hidhërohet. Skuadra fituese e titullit do të gëzohet të tjerat jo. Të treja skuadrat pretendente e meritojnë trofeun, por ky është futbolli”.

27 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)