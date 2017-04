Fitore me goleadë për Barcelonën e Real Madridin

Fitorja në “El Clasico” dhe gara e hapur për titullin shtoi oreksin e Barcelonës jo vetëm për fitore por dhe për gola me katalanasit që e ekzagjeruan ndaj Osasunës, që u largua nga Camp Nou me 7 gola të pësuar, përvecse dhe me valixhet gati për në Segunda Division. Messi ishte sërish heroi i mbrëmjes, teksa shënoi një 2 golësh ndërsa stadiumi e përshëndeti duke valëvitur dhe fanellën e tij me numrin 10 pas golit të 1-0 të argjentiasit.

Barcelona në fakt e pati një stërvitore këtë takim, teksa përvec argjentinasit, një dygolësh shënoi dhe Andre Gomes, në minutën 30-të dhe 58-të. Ndërsa i vetmi moment pozitiv për Osasunën ishte goli provizor i 2-1. Në të 61-tën, Messi realizoi golin e tij të dytë në këtë mbrëmje, ndërsa pas 3 minutash Alcacer shënoi dhe golin e 5-1 duke e mbyllur dhe ai këtë ndeshje me një dygolësh pasi shënoi dhe të shtatin, ndërsa përpara tij kishte realizuar dhe Mascherano me 11-metërsh.

Gjithsesi Reali i Madridit ju përgjigj me të njëjtën monedhë blaugranave në distancë me një fitore 6-2 ndaj Deportivo La Corunës, ku James Rodriguez ishte protagonisti i madh me një dygolësh në minutën e 14-të dhe në të 66-tën. Fitorja e Realit u bë shumë e thjeshtë megjithatë nga goli i minutës së parë të Moratës. Për skuadrën e Zidane shënuan gjithashtu në këtë ndeshje dhe Lucas, Isco e Casemiro ndërsa golat për vendasit patën për autor Andone dhe Joselu.

Lumë golash dhe në sfidën e “Mestalla” mes Valencias dhe Real Sociedadit, ku baskët fituan 2-3, ku pasi krijuan një epërsi prej golash pas pas finalimeve të Alves, Jose dhe Oyazarbal toleruan disi në lojë me Valencian që shkurtoi diferencën me Nanin dhe Zazën.

27 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)