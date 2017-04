Ibra nuk pranon “lëmoshë”: Nuk rinovoj me Man.Junajtid!

Befason Zllatan Ibrahimoviç. Sulmuesi suedez, i dëmtuar rëndë gju në takimin kthimit me Anderlehtin në gjysmëfinale të Europa Legaues, nuk pranon të rinovojë kontratën me Mançester Junajtid duke i thënë jo ofertës së trajnerit Jose Mourinho.

35-vjecari, i cili pritet të kthehet në fushë pas të paktën gjashtë muajsh, ka këmbëgulur se nuk është momenti për të diskutuar për kontratën e re, me aktualen që i skadon në muajin qershor. Në fakt situata është disi e ndërlikuar, sepse propozimi i drejtuesve të “Djajve të Kuq” për zgjatjen e bashkëpunimit edhe një sezon tjetër, i ishte bërë sulmuesit para se të dëmtohej.

Në terma ekonomike, Ibra do të përfitonte rreth 15 milionë euro në sezon, por sipas tij nuk është e drejtë që të paguhej me kaq shumë para nëse nuk do të luajë. Përgjigja negative e Zlatanit, i jep fund aventurës së tij te Manchester United, por jo karrierës së tij si futbiollist.

Deri në fund të 2017-ës, kur Ibahimoviç të jetë gati për t’u kthyer në fushë, mund të ndryshojnë shumë gjëra, por një gjë është e sigurtë: për aq kohë sa do të qendrojë në infermieri, 35-vjecari nuk preferon të jetë barrë financiare për Mançecter Junajtid, që ia kishte bërë ofertën para së të dëmtohej.

27 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)