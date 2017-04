Khloe Kardashian ka punuar fort për të pasur një trup të tonifikuar dhe me forma të mrekulueshme. Sa herë që mundet, ylli tregon me krenari trupin e saj.

Këtë herë ajo u shfaq e veshur me një stil shumë të veçantë. 32-vjeçarja u fotografua në Los Angeles me një palë xhinse blu të ngushta dhe me disa të çarë afër belit dhe të gjunjët.

Këto xhinse janë pjesë e koleksionit të saj të ri. Poshtë xhinseve Khlo kishte veshur një palë geta rrjetë.

27 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)