Lirimi i Haradinajt, tërbohet Vuçiç: Vendim i turpshëm

Qeveria e Serbisë ka mbajtur një mbledhje të jashtëzakonshme pas lirimit të Ramush Haradinajt nga Gjykata e Apelit në Colmar.

Një vendim i turpshëm skandaloz, i padrejtë dhe politik”, e quan kryeministri serb Aleksandër Vuçiç vendimin e Gjykatës franceze lidhur me lirimin e Ramush Haradinajt

Pas përfundimit të mbledhjes, Aleksandër Vuçiç ka thënë se nga Parisi do të thirret ambasadori i Serbisë, ndërsa po shqyrtohet mundësia e dërgimit të një note proteste Francës.

Vuçiç e ka quajtur lirimin e Haradinajt pikëllues, tragjik dhe qesharak.

Ai ka paralajmëruar se ekipi i juristëve serbë do ta shqyrtojë vendimin e gjykatës franceze dhe shteti serb do të marrë vendimet e veta të ardhshme lidhur me këtë lirim, të cilin ai e ka quajtur të paprecedentë. Mësohet se Serbia ka tërhequr ambasadorin nga Parisi në Beograd për konsultime

27 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)