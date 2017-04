Macron vërshëllehet në Amiens dhe sulmon Le Pen për emigrantët

Mbyllja e kufijve e premtuar nga Marine Le Pen “është një premtim gënjeshtar. Ju betohem, mos i besoni”.

Kështu është shprehur kandidati i “En Marche!”, Emmanuel Macron para punonjësve të një ndërmarrjeje në Amiens, që e pritën ish-ministrin e Ekonomisë me vërshëllima dhe duke thirrur në favor të lideres së Frontit Nacional. Zemërimi i punonjësve është shkaktuar nga delokalizimi i fabrikës në Poloni, në vitin 2018.

“Nuk kam ardhur këtu pa dijeninë e sindikatave”, – ka deklruar Macron, duke iu drejtuar punonjësve që në fillim e pritën me vërshëllima dhe me kore inkurajuese “Marine presidente”, por që më pas nisën të bisedonin me të.

“Ajo e Le Pen është një instrumentalizim politik, arrin të gënjejë punëtorët në këtë mënyrë, – vijoi Macron. – Madame Le Len e ka kuptuar si funksionon vendi”.

27 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)