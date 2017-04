Mësuesja njofton nxënësit të marrin pjesë në mitingun e Ramës, Nikolla e shkarkon

Një video e publikuar nga PD-ja tregon se si mësuesja Elona Bizhdili njofton nxënësit në 5 minutëshin e pushimit që t’i bashkohen aktivitetit të kryeministrit Edi Rama.

“Nesër në orën 16:30, zhvillohet një aktivitet i kryeministrit Edi Rama me të rinjtë, e gjithë shkolla do të përfaqësohet nga keshilli i nxenesve, me mësuesit e vet dhe nxënësit e çdo klase, nesër në takimin që organizohet”, u thote ajo nxënësve.

Pas publikimit të videos ka reaguar edhe ministrja Lindita Nikolla, e cila e ka shkarkuar mësuesen në fjalë.

“Keqardhje për mësuesen që ka shkelur urdhërin tim të prerë për të mos bërë propagandë politike në klasë! Në zbatim të urdhërit, mësuesja do të largohet menjeherë, që sot, nga sistemi arsimor.

Mësuesit dhe nxënësit janë të lirë të aktivizohen politikisht, por jashtë mureve të shkollës. Kam parë mësues dhe nxënës që marrin pjesë edhe në takimet televizive të Çadrës, po asnjë gjemb në këmbë nuk u ka hyrë dhe nuk do t’u hyjë për arsye politike. Por, asnjë nxënës apo mësues/e që nuk dëshiron të marrë pjesë në takime politike, as nuk mund të urdhërohet ta bëjë këtë, as nuk do të cënohet kurrë pse nuk aktivizohet politikisht për këdo qoftë!” theksoi Nikolla.

27 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)