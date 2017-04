Partizani, Moggi këshilltari i presidentit Demi

Luciano Moggi në futbollin shqiptar. Personazhi më i diskutuar dhe që ka lënë më tepër gjurmë në futbollin italian gjatë dekadave të fundit, firmos zyrtarisht me Partizanin, duke marrë rolin e këshilltarit sportiv i presidentit Demi. Marrëveshja e arritur me “Big Luciano”-n u konfrmua nga klubi i kuq, nëpërmjet një deklarate zyrtare për media, e shoqërua edhe me fotografinë ku presidenti Demi dhe Moggi shtrëngojnë duart pas firmës.

79-vjeçari bëhet në këtë mënyrë një përforcim i Partizanit. Një blerje jashtë fushe, që pritet të ketë efekt pozitiv në mënyrë të drejtë për drejtë në ecurinë e ekipit në fushën e lojës. Ish-drejtori i përgjithshëm i Juventusit është një personazh që i njeh shumë mirë lojtarët cilësorë, por mbi të gjitha një mjeshtër i lëvizjeve të merkatos në afrimin e yjeve pa qenë nevoja të shpenzohen shifra të çmendura.

Në njoftimin e klubit të Partizanit saktësohej se “konsulenca e Z. Moggi te Partizani do të jetë për 3 vitet e ardhshme dhe do të konsistojë në bashkëpunim në fushat teknike, organizative dhe në marketing”. Të kuqtë besojnë se “nëpërmjet kësaj marrëveshje dhe falë eksperiencës dhe aftësive që Moggi zotëron, do ti mundësojë klubit ngritjen në nivele të larta suksesi jo vetëm në Shqipëri por edhe në arenën ndërkombëtare”.

Fillimisht u mendua që Luciano Moggi do të ishte i pranishëm në stadium në derbin e kësaj të premteje, ku Partizani do të luajë me Tiranën. Por, burime pranë klubit saktësuan se ish-drejtuesi i lart i Juventusit do të kthehet në Itali, ndërsa prezantimi i tij përpara mediave do të realizohet javën e ardhshme, me Moggin që pritet të jetë i pranishëm edhe në duelin direkt për titull ndaj Kukësit.

