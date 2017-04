Rama: Basha refuzoi draftin, më 18 qershor futemi në zgjedhje

Kreu i qeverisë Edi Rama, ka përsëritur edhe një herë qëndrimin e tij se nuk mund të bëhet asnjë kompromis me opozitën nëse nuk diskutohet votimi i Vettingut.

Nga foltorja e Kuvendit, Rama u shpreh se Partia Socialiste do të shkojë në zgjedhjet e 18 qershorit , pikërisht në datën dhe ditën që ka dekretuar presidenti sipas Kushtetutës.

“Pasnesër skadon afati për kandidimin e kandidatëve për zgjedhjet e 18 qershorit dhe ne do të respektojmë afatin dhe ditën e datën e përcaktuar nga presidenti për të shkuar para popullit për të marrë me votë gjykimin e tij për këtë mandat që po shkon drejt mbylljes, – tha Rama para deputetëve. – Ne jemi të gatshëm për dialog pa kushte, ftesë të sinqertë dhe të vërtetë”.

Rama më pas tregoi të gjithë ecurinë e negociatave të 25 prillit me ndërmjetësimit e negociatorëve dhe dështimin e këtyre të fundit, sips tij për shkak të kërkesave të paarsyeshme të opozitës.

“Pritëm krahë hapur të dërguarin e partive popullore dhe pranuam për pak sekonda platformën e kompromisit të propozuar prej tyre. Pasi takuan kreun e PD, negociatorët propozuan një tryezë dialogu, shkuam me kahë hapur për të folur pa kushte për gjetjen e një zgjidhje të arsyeshme dhe aty gjetëm jo PD-në, dhe kreun e saj, por përsëri miqtë ndërkombëtarë. Na u dhanë në tavolinë edhe dy propozime të reja që ishin jashtë platformës: na u propozua një shtyrje datës së zgjedhjeve në 16 korrik dhe mundësia për të prekur qeverinë në sektorë se mendohet se mund të ketë ndikim qeveria mbi zgjedhjet. Nuk thashë as po e as jo, thashë vetëm ta diskutojmë dhe vetëm të votojmë Vetingun. Që do të thotë pse Vetingu është arsyeja pse është gjymtuar Parlamenti, pse është ngritur çadra dhe Vetingu është arsyeja jonë për të reformuar drejtësinë. Pas pak minutash, kreu i PD iku”, – deklaroi Rama.

27 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)