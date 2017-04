Fundjavë e freskët, javën e ardhshme vjen vera

10 ditëshi i tretë i muajit prill në vendin tonë rezultoi me luhatje të ndjeshme të kushteve atmosferike.

Kjo situatë meteorologjike do të shoqërohet dhe me rënie të ndjeshme të temperaturave, kryesisht ditën e diel ku në zonat malore nuk do t’i kalojne 16 gradë, ndërsa në zonat e uleta dhe bregdet do të arrijnë deri në 23 grade celcius.

Ndërsa fillimi i javës deri ditën e enjte parashikohet mot i qëndrueshëm me diell ku temperaturat e mesdites do të arrijnë deri në 25 gradë celcius, pra do të jenë në mesataren e muajit maj.

28 prill 2017 (gazeta-Shqip.com) T.CH