Super-seksi edhe me uniformë. Jennifer Lopez nuk zhgënjen asnjëherë as e veshur si police. Aktorja dhe këngëtarja me origjinë nga Porto Riko ka nisur xhirimet e sezonit të tretë të “Shades of Blue”, seria televiziv që transmetohet prej më shumë se një viti në Amerikë në rrjetin NBC.

JLo luan rolin e një detektiveje të korruptuar të policisë së Nju Jorkut, e cila punon me një skuadër anti-korrupsion të FBI-së.

29 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)