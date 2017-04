Meta President: Falenderoj opozitën, mungesa e tyre më nxiti të pranoj postin

Presidenti i zgjedhur i Republikës Ilir Meta në të parin fjalim të mbajtur në kuvend në këtë post që bë fakt nuk dukej shumë entuziast, falënderoi kolegët deputetë që votuan pro, ata që votuan kundër por veçanërisht deputetët e opozitës që nuk ishin të pranishëm së sallë pasi ata sipas metës, me mungesën e prezencës së tyre e kishin nxitur të pranonte këtë përgjegjësi të madhe, postin e kreut të shtetit.

Meta preferoi të kishte një fjalim të gatshëm me këtë rast, teksa e ka cilësuar këtë post shumë të rëndësishëm dhe përgjegjësi të madhe që po merr përsipër pas 26 vjetësh karrierë në politikë, si meritë të demokracisë, ndaj u shpreh se mes pushtetit dhe demokracisë ai zgjedh gjithmonë këtë të fundit që i dha mundësinë shqiptarëve të shijojnë lirinë. Në këtë kuadër, Meta u shpreh besimplotë se ende ka kohë dhe mundësi që të zgjidhet ngërçi politik dhe shqiptarët të kenë më 18 qershor zgjedhjet më të mira.

“Faleminderit të gjithë kolegëve që morën pjesë, atyre që votuan pro, por edhe atyre që votuan kundër. Dua të falenderoj veçanërisht kolegët që mungojnë këtu, pasi me mungesën e prezencës së tyre më kanë nxitur të pranoj kandidimin dhe këtë përgjegjësi të madhe. S’kam përgatitur asnjë fjalim, po flas pa letër. Çdo politikan është mes pushtetit dhe demokracisë. Unë kam zgjedhur dhe do të zgjedh demokracinë në vend të pushtetit, sepse pushtet ka edhe në vende jo demokratike. Unë kam lindur në Çepan të Skraparit, një fshat shumë i thellë malor. Kur kam qenë student, ëndërroja të bëhesha pedagog, pasi në vitin në ‘88 ishte vështirë të ëndërroje të bëheshe deputet, kryeministër, kryetar parlamenti apo aq më tepër të zgjidheshe president. Kam pasur këtë mundësi vetëm falë demokracisë dhe mundësive që më ka dhënë mua dhe të gjithë shqiptarëve për të gëzuar lirinë, për të ndryshuar vendin.

Duke realizuar zgjedhje të standardeve më të larta, gjithëpërfshirëse dhe demokratike me qëllim që të krijojmë të gjitha shanset për të krijuar një atdhe frymëzues për të rinjtë. Do bëj çdo gjë për të justifikuar këtë besim që më dhatë, para të gjithë shqiptarëve, para kushtetutës, para interesave që kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare, të ardhmen evropiane. Të përpiqemi në këto orë, këto ditë t’i japim jo vetëm gjithë partive, por të gjithë shqiptarëve të kontribuojnë në zgjedhjet më të mira”, tha Meta.

Në vijim të fjalimit të tij, kreu i ri i shtetit i ka bërë referim edhe ngjarjeve të verifikuara një ditë më parë në Maqedoni, duke bërë thirrje për unitet në mënyrë që ngjarje të tilla të mos verifikohen edhe në vendin tonë.

“Dje kemi parë të gjithë ngjarje tronditëse në Kuvendin e Maqedonisë, që vijnë për shkak të një konflikti kokëfortësie politike të papranueshme, ndaj unë sërish dua t’u apeloj të gjithëve të bëjmë çdo gjë për stabilitetin e vendit dhe legjitimitetin e institucioneve tona, në mënyrë që të mos sakrifikojmë arritjet që vendi ka realizuar gjatë këtij mandati qeverisës, pasi është një detyrë dhe përgjegjësi e secilit prej nesh për të bërë gjithçka”, ka shtuar Meta.

28 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)