Përmbysje titulli, derbi mbetet i Partizanit; Tirana humb 1-2

Një xhevahir për derbin, por dhe për kampionatin. Partizani realizoi përmbysjen më të rëndësishme të sezonit duke fituar jo vetëm ndaj rivalëve të Tiranës, por mbi të gjitha duke arritur një fitore për titullin falë golit të sulmuesit shkodran, që prekjen e parë të topit e dërgoi në rrjetë për fitoren më të rëndësishme të Superiores. Në “Selman Sërmasi” u luajt derbi më i bukur i këtij viti, me Tiranën që ndoshta nuk meritonte të humbiste pas një ndeshje të luftuar, por dëshira e të kuqve bëri që në fund 3 pikët të shkonin për skuadrën e Starovës, që në këtë derbi fitoi dhe një copëz të mirë të kampionatit.

Një derbi s’mund të kuptohet i tillë pa dekorin e tifozëve që dhe këtë herë nuk mungoi. Gjithsesi në momentin që fjalën e mori fusha, Partizani kërkoi ta bënte të qartë se zot i derbit por dhe i kampionatit duhet të jetë ai duke vendosur në vështirësi Likën pas vetëm 15 sekondash me një goditje të Vilës. Tirana me kalimin e minutave fitoi jo vetëm terren por dhe besimin dhe në të 10-tën Hoxhallari iu afrua golit me një skemë nga goditja e dënimit, një deja vu e së cilës u pa dhe në krahun tjetër me Ekuban 3 minuta më pas.

Për derbin kishte ardhur koha që të zhbllokohej dhe pak sekonda më pas ishte Edeh që shënoi golin e parë në derbi pas një harkimi të përsosur të Merveille. Për Partizanin derbi u shndërrua në një malore të cilët të kuqtë provuan ta ngjisin falë Ekubanin, që brenda pak sekondave në minutën e 25-të pati 3 rastë të njëpasnjëshme. Në të 37-tën, Torrasa kërkoi kthesën e ndeshjes, por u ndal nga traversa megjithatë deri në pushim do të kishte sërish zhvillime me Bathën që arriti të fitojë një 11-metërsh në të 44-trën pas një zgjatje të këmbës më shumë sec duhet të Dokës. Nga pika e bardhë po numri 10-të finalizoi për në rrjetë.

Deri para se kryesori të dërgonte të gjithë në dhomat e zhveshjes Hoxhallari për Tiranën dhe Torrasa për Partizanin patën mundësinë e një goli, por në pushim u vajt 1-1. Tirana u rikthye më e motivuar në fushë duke rrezikuar që në të 48-tën me Karabecin, ndërsa 2 minuta më pas ishte Merveille që pas një aksioni të gjatë kërkoi të kalonte me një finte Hoxhën, por portieri i të kuqve reagoi mirë. Partizani krijoi volum por Tirana pati rastin më të mirë me Edeh që në të 65-tën humbi golin e epërsisë në mënyrë të pabesueshme. Me mbrojtjet solide dy skuadraty kërkuan zgjidhje alternative me goditje nga larg, si ajo e Karabecit apo siluri i Mazrekajt në të 76-tën që u ndal nga traversa dhe vija fatale.

Gjithsesi ndeshja s’mund të mbyllej me një traversë, dhe në të 86-tën në prekjen e parë Sukaj shënoi dhe golin e parë të tij në këtë mbrëmje duke cuar peshë të kuqtë. Gjithsesi fitorja duhej siguruar nga duart e Alban Hoxhës që në minutat 90-të dhe 91-tën bëri dy superpritje duke i dhënë Partizanit një prej fitoreve më të bukura në derbi, me një gol në fund në rrugën e tij drejt titullit që uli në tokë Tiranën.

