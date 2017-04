Basha: Meta jo pranë PD-së, u bë president me pazare

Kreu demokrat Lulzim Basha zhvilloi një takim në çadër me përfaqësues të komunitetit dhe ekspertë për problemet e qarkut të Korçës. Në fjalën e mbajtur Basha foli për zgjedhjet e lira dhe të ndershme dhe shprehu sigurinë që do e fitojnë këtë betejë.

“Dita e sotme është fillimi i javës së 11 të kësaj proteste. Protestë, e cila ka një qëllim, një objektiv, zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Por ky bashkim i madh i shqiptarëve pa dalim bindjesh, ajo që lindi përmes këtij bashkimi të madh popullor, ëndrra për republikën e re ka hedhur vetëm hapin e parë.

Ne me forcën e bashkimit do ia dalim ta fitojmë totalisht betejën për zgjedhje të lira dhe të ndershme”, theksoi Basha.

Basha komentoi edhe zgjedhjen e Metës si president, duke lënë të kuptohet se nuk do të nisë bisedimet me të, pavarësisht kërkesës së tij.

“E dua demokracinë thotë presidenti i sapozgjedhur dhe ja po e shijojnë demokracinë por kjo nuk është demokracia e vërtetë, se u zgjodh nga pazari mbi shishet e verës që kushtojnë më shumë se pensioni i vogël i një pensionisti dhe kjo nuk është demokraci nuk përfaqësojnë vullnetin e popullit”, tha ai.

Gjithashtu ai shtoi se do të anulohen koncesionet dhe të gjitha këto para, sipas tij të marra nga qeveria do të shkojnë në xhepat e qytetarëve. Ai ofroi mbështetje edhe për fermerët. Ndër të tjera Basha tha se do të anulojë edhe Ligjin e Arsimit të Lartë, që sipas tij po zhvat studentët.

