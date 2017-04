“Big Brother”, Kei-Damianos: Ndryshojmë strategji, “kapemi” bashkë

Kei dhe Damiano kanë krijuar një marrëdhënie të mirë me njëri-tjetrin duke diskutuar thuajse gjithçka së bashku.

Megjithatë, Kei i ka kërkuar Damianos që duhet të ndryshojnë strategji për lojën. “Duhet të kapemi bashkë, që të mos thonë pse me Kein jo e me mua po”, i thotë ajo Damianos, i cili e pranon këtë të ide.

Por më pas, lind një problem mes të dyve, arsyeja se pse do të kapen dhe koha kur do të kapen. “Kapemi për kosin”, i thotë Damiano. “Ata do të shpërthejnë ndaj ndesh pasi do të na thonë ju po diskutoni për diçka që deri tani na keni kritikuar”.

“Dua diçka më serioze, flasim për vrimën e ozonit”, i thotë Kei me shaka Damianos, duke shtuar se do të ishte më mirë që kjo të ndodhte pas spektaklit të së shtunës.

