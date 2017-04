Listat e deputetëve, ja sa do të ketë secili qark

Sot partitë politike do ti drejtohen Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve (KQZ), për të depozituar listat përkatëse me kandidatët për deputet për zgjedhjet e 18 qershorit.

Mësohet se qarku me më shumë mandate është Tirana, me plot 34 mandate dhe me më pak Kukësi që do të përfaqësohet nga 3 deputetë në legjislaturën 2017-2021.

Lista me mandatet për secilin qark

Zona zgjedhore qarku Berat 7 (shtatë) mandate

Zona zgjedhore qarku Dibër 6 (gjashtë) mandate

Zona zgjedhore qarku Durrës 14 (katërmbëdhjetë) mandate

Zona zgjedhore qarku Elbasan 14 (katërmbëdhjetë) mandate

Zona zgjedhore qarku Fier 16 (gjashtëmbëdhjetë) mandate

Zona zgjedhore qarku Gjirokastër 5 (pesë) mandate

Zona zgjedhore qarku Korçë 11 (njëmbëdhjetë) mandate

Zona zgjedhore qarku Kukës 3 (tre) mandate

Zona zgjedhore qarku Lezhë 7 (shtatë) mandate

Zona zgjedhore qarku Shkodër 11 (njëmbëdhjetë) mandate

Zona zgjedhore qarku Tiranë 34 (tridhjetë e katër) mandate

Zona zgjedhore qarku Vlorë 12 (dymbëdhjetë) mandate

29 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)