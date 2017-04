Reali nuk ndalet as me Valencian, fiton 2-1

Reali i Madridit nuk ndalet as nga Valencia në rrugën drejt titullit në Primera Division. Los Blancos fituan 2-1 në “Santiago Bernabeu”, në një sfidë ku Cristiano Ronaldo realizoi një gol por edhe humbi një 11-metërsh, që do t’i rëndonte shumë portugezit nëse Marcelo nuk do të shënonte golin e fitores në fund të takimit. Në minutën e 26-të harkimi i Carvajal ishte tepër i saktë për Ronaldon, që i vodhi kohën mbrojtësit për golin e 1-0.

Në pjesën e dytë Modric fitoi me zgjuarsi një 11-metërsh, por Alves i kuptoi krahun Ronaldos, duke e kontrolluar topin në dy kohë. Një ekzekutim perfekt i një goditjeje standarde nga Parejo në të 82-ën përfundoi në trekëndëshin e portës së mbrojtur nga Navas. Reagimi i skuadrës i Zidane ishte i menjëhershëm, pasi vetëm katër minuta më vonë Marcelo lëvizi bukur nga e majta drejt qendrës duke shënuar një gol me shumë peshë për madrilenët.

29 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)