Shqipëria kalon edhe Uellsin

Ne Qipro vazhdojne ndeshjet e turneut Uefa Development 2017 ku merr pjese edhe skuadra kombetare U-17 nen drejtimin e trajnerit Mustedanagic. Pas ndeshjes se pare edhe ne takimin e dyte skuadra kombetare nuk eshte mundur dhe ka fituar serish me penallti 4:2 kunder Uellsit. Ne kete ndeshje traineri Mustedamagic hodhi ne fushe kete formacion:

L.Malaj, I.Rabija, K.Malo, A.Jazxhi, A.Sadikaj, B.Ibrahimi, V.Mehmetaj, A.Mehmeti, B.Morina, A.Cejku dhe E.Muratu. Ne dispozicion te trainerit ishin: M.Kodra, A.Doda, K.Muho, K.Bozhanaj, G.Arapi, R.Gjurkaj, R.Xhahysa, E.Mehmetaj, E.Shima. Me penallti Shqiperia fiton 4:2. Sipas rregullores, ekipi qe fiton me penallti merr 2 pike dhe ekipi qe humbet me penallti merr 1 pike. Pas ndeshjeve te para Shqiperia eshte ne vend te pare me 4 pike, e ndjekur nga Qipro dhe Uellsi me 3 pike, San Marino 2 pike.

29 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)