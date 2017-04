Horoskopi – 30 prill 2017

DASHI

Sot dita nis e qete dhe ne pune keni nje bashkepunim shume te mire me koleget tuaj. Mbremja ne shoqerine e partnerit do te kete surpriza.

DEMI

Priten levizje te medha ne sektorin financiar. Kjo gje do t’ju habise por dhe do t’ju kenaqe sepse do te keni rritje nga ana materiale.

BINJAKET

Sot e keni me shume siklet te çoheni te pergatiteni per ne pune ose ne shkolle. Nje dite qe do te donit ta kalonit shtrire dhe ngrohte.

GAFORRJA

Jeni racionale sot ne ato qe ndodhin dhe e kuptoni qe jo gjithmone njerezit tuaj te afert kane te drejte

LUANI

Dita e sotme eshte e ndare ne dy pjese, mengjesi ju gjen sa me praktike dhe me kembe ne toke ndersa mbremja eshte euforike.

VIRGJERESHA

Keni qejf te rrini ne shoqeri te mire sot dhe ne mbremje mbase te lexoni nje liber te bukur. Ju mungojne ditet e qeta.

PESHORJA

Mendoni se sot jeni zgjuar pa asnje interes dhe disi te plogesht. Me fillimin e dites do te shikoni qe gjithçka do te ndryshoje.

AKREPI

Sot ndjeheni vetem dhe kjo gje po ju rendon psikologjikisht. Do te donit te kishit prane nje mik te mire por dhe me te I keni nderprere marredheniet.

SHIGJETARI

Nje zhvillim I papritur sot premton ndryshime radikale ne jeten tuaj. Duhet te merrni vendime qe kane te bejne me te ardhmen tuaj.

BRICJAPI

Te gjithe vemendjen tuaj sot do ta marre mbremja. Po pergatiteni per nje feste mes miqsh ku sigurisht do te jeni protagonist.

UJORI

Sot per siguri, po qendroni larg ndjenjave. Ka nje person qe po ndikon tek ju ne cdo moment te dites por akoma nuk po e pranoni.

PESHQIT

Po luani rolin e viktimes kur ne te vertete ju nuk jeni te tille. Mundohuni te hiqni dore sa me shpejt nga kjo sjellje.