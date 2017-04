Klitschko “bie” me knockout, Joshua mbret i peshave te rënda

Anthony Joshua është kampioni absolut i peshave të rënda në IBF, WBA dhe IBO. 27-vjecari britanik fiton përballë Wladimir Klitschko-s tre gjerdanë të artë para 90 mijë spektatorëve të pranishën në arenën e stadiumit “Wembly” në një duel spektakolar, që u mbyll me “KO” në raundin e 11-të. 41-vjecari ukrainas u përball dhëmb për dhëmb ndaj rivalit të tij 14 vite më i ri, por në fund u detyrua të dorëzohej me “Knocknout” teknik, pasi Joshua e rrëzoi tri herë në tapet, 2 herë vetëm në raundin e 11-të. 19 fitore radhazi dhe të 19-ta me “Knockout” për boksierin e momentit që triumfoi në duelin e vitit, duke entuziazmuar fansat e tij, sidomos ata që ishin të pranishëm në “Wembly”.

Për Klitschko-n kjo ishte humbja e pestë në një karrierë të pabesueshme, por që vjen një ditë kur mosha nuk të lejon të vazhdosh të jesh numri 1.

Për sa i përket duelit, në raundet e para boksierët studiuan njëri-tjetrin, për të ardhur te raundi i pestë, me Joshuan që shpërthen me goditje ndaj kundërshtarit duke e ulur në gjunjë. Për gjyqtarin është “Knockdown”, por Klitschko jo vetëm që reziston, por hidhet në kundërsulm as sa në fund të këtij raundi duket se të dy boksierëve u shterojnë energjitë.

Spektakolar Klitschko në raundin e gjashtë me një të djathtë të frikshme, që e rrëzon në tapet britanikun. 1-1 me “Knockdown”. Sfidës i rikthehet ekuilibri por në raundin e 11-të Anthony Joshua bën sulmin përfunduar, duke e rrëzuar dy herë në tapet Klitschko-n, me gjyqtarin që detyrohet ta ndërpresë ndeshjen, me fitoren që shkon për britanikun.

30 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)