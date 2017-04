Teuta-Flamurtari, barazim “mbijetese”

Një ndeshje me dy fytyra por me asnjë gol dhe dy pikë të ndara nga dy skuadra që luftojnë për mbijetesën në këtë sezon. Në “Niko Dovana” nuk ka fitues në ndeshjen e fundit të javës së 31 mes Teutës dhe Flamurtarit, ndoshta rezultati më i drejtë i një sfide që dha shumë pak shkëndija për të pretenduar më shumë. Vlonjatët dhe Durrsakët ndajnë kështu nga një pikë që në këtë moment është oksigjen i pastër për të dyja skuadrat që ende nuk arrijnë të largojnë hijet e zonës së ftohtë.

Duro me armatën e plotë në Durrës nuk arriti të siguronte fitoren e tretë rresht, madje rrezikoi një shuplakë të rëndë kur në pjesën e dytë, Progni u ndal dy herë brenda pak sekondave nga Halilaj në rolin e heroit. Në krahun tjetër, Maurizio Leal dha sinjalin e vetëm të rrezikshëm në portën e skuadrës së Maganit, por vetëm kaq, shumë pak në një ndeshje ku 3 pikshi mund të kishte pasur shumë vlerë për çdonjërën prej skuadrave.

Mbrojtja vlonjate rrezikoi të fuste ujë që në pjesën e parë kur rreziku më i madh në zonën e tyre, Gergard Progni tentoi golin që në minutën e 24, ndërsa i njëjti protagonist e ktheu në një monolog me Halilajn por gardiani vlonjat nuk lejoi që porta e tij të prekej në një ndeshje ku edhe një pikë e vetme mund të bëjë shumë punë kur në fund të sezonit të bëhen llogaritë me laps e letër. Me minutat që rridhnin me shpejtësi për vendasit Magani tentoi të forconte sulmin por pa marrë sinjalet e dëshiruara nga skuadra. Situata në klasifikim e të dyja skuadrave pas kësaj sfide mbetet delikate pasi Flamurtari është shkëputur në vetëm 3 pikë nga Laçi, ndërsa Teuta ka 1 pikë më shumë se vlonjatët. Kampionati mbërrin në një pikë delikate si për Teutën ashtu edhe për Flamurtarin që pas kësaj sfide sigurojnë nga një pikë të artë.

30 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)