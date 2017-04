Zbulohet garazhi i përshtatur për kultivim kanabisi në mes të Vlorës

Policia e Vlorës ka zbuluar një ambient të përshtatur për kultivimin e bimëve narkotike nëpërmjet llambave elektrike dhe ka sekuestruar bazën materiale e gjetur në këtë ambient. Burime zyrtare nga policia e Vlorës bëjnë me dije se më datë 30.04.2017, në bazë të një pune hetimore disa ditore, nisur nga informacione të marra në rrugë operative, Policia e Vlorës pas kontrollit të ushtruar në garazhin e një pallati 5-katësh të pa banuar në lagjen “1 Maji” pranë zonës së quajtur “Plazhi i Vjetër” Vlorë, ka rezultuar se:

Brenda në këtë garazh është konstatuar një pjesë e ambientit i cili ishte i pajisur me llamba dhe sistem elektrik të posaçëm dhe të përshtatur me kushtet bazë për kultivimin e bimëve narkotike.

Shërbimet kanë gjetur kova të mbushura me pleh si dhe sasi të vogla mbetjesh me lëndë narkotike të dyshuar si kanabis sativa.

Gjithashtu, po në këtë ambient është gjetur dhe sekuestruar një mjet lundrues “Gomone” me gjatësi 8.2 m, me dy motorë të markës “Mercury” me fuqi 250 CC secili si dhe një mjet tip “Fuoristradë” i cili u gjet i lidhur me gomonen.

Në afërsi të mjeteve janë gjetur dhe sekuestruar 30 bidona plastikë të mbushur me karburant “benzinë” (në total rreth 800 litra).

Për këtë ngjarje, Policia ka shoqëruar 5 persona me të cilët po punon për zbardhjen e ngjarjes.

Vijojnë hetimet në bashkëpunim me Prokurorinë për kapjen dhe arrestimin e autorëve si dhe të personave të tjerë të implikuar në këtë aktivitet kriminal duke përfshirë firmën ndërtuese apo punonjës të OSHEE-së, përgjegjës për furnizimin e këtij objekti me energji elektrike.

30 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)