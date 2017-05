“Ngrijnë” dokumentet ne zyrën e financës të njësisë vendore Cakran

Ndryshimet në administratë si rezultat i reformës administrative-territoriale kanë sjellë ngrirjen e dokumenteve në disa sektorë në njësitë vendore. Denoncimi vjen nga ish-komuna Cakran në rrethin e Fierit, ku një nga ish-punonjësit e ujësjellësit pranon se ka punuar në të zezë për rreth 6-7 vjet në këtë ndërmarrje.

Pëllumb Korçari, sot në pension, kërkon të disponojë një dokument që të dëshmojë punën e tij në ndërmarrjen e ujësjellësit të njësisë administrative Cakran. Edhe pse ka muaj që interesohet pranë kësaj njësie ende nuk i është vënë në dispozicion një vërtetim i tillë, i cili do të merrej në pazë të kontratës që ka firmosur me ndërmarrjen si edhe në bazë të vërtetimit të pagës.

“Jam i vetëdijshëm që kam punuar në të zezë dhe sigurimet nuk janë paguar, por të paktën të më njihen si vite punë. Halli më bëri të firmosja një kontratë të tillë ku paguhesha me rreth 100 mijë lekë të vjetra. Sot, këtë dokument e kërkoj me shpresën se ndoshta një ditë do të më hyjë në punë, ndoshta për ndonjë rritje pensioni”, u shpreh Pëllumb Korçari.

Gazetarët e “Fiks Fare” shkuan në njësinë Cakran ku takuan Përgjegjësen e zyrës së Arkiv-Protokollit, znj Alma Avdulaj, e cila u shpreh se momentalisht nuk është e mundur gjetja e dokumentit që kërkon z.Pëllum Korçari nuk është e mundur.

“Për shkak të ndryshimeve që kanë ndodhur si rezultat i reformës administrative-territoriale. Administrata është reduktuar dhe punonjësi në zyrën e financës nuk është më. Ndaj disa dokumente janë të ngrira në zyrën e tij”, theksoi Alma Avdulaj, ndërsa premtoi se do të bashkëpunojë me administratën në bashkinë Fier, në mënyrë që problemi i qytetarit të zgjidhet.

1 maj 2017 9gazeta-Shqip.com)