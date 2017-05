Vasili: LSI ka një shans për të gjithë punëtorët

Në Ditën Ndërkombëtare të Punëtorëve, kryetari i ri i LSI-së Petrit Vasili ka premtuar më shumë vende pune dhe më shumë të drejta për punëtorët.

Vasili shkruan në Facebook: “Më shumë vende pune, punë më të mirëpaguara e me kushte sigurie më dinjitoze, më shumë të drejta për punëtorët. Sot është 1 maji dhe LSI ka një shans për të gjithë punëtorët”.

Të mërkurën pritet që të bëhet zyrtarisht emërimi i Petrit Vasilit në krye të LSI-së.

Ndërkohë më herët Zv/kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, gjatë një tryeze me të rinjtë profesionistë në sektorin privat të qytetit të Fierit, garantoi se programi elektoral i LSI po formësohet nëpërmjet ideve që vijnë nga sipërmarrësit.

“Të gjithë së bashku, pa asnjë ndalim, ecim drejt një Shqipërie që do të jetë një Shqipëri e zhvilluar, kapitaliste e sipërmarrëse. Sepse pa sipërmarrje, pa zhvillim të tillë ekonomik dhe shoqëror Shqipëria nuk mund të bëj përpara. Shqipëria nuk mund të jetë më e begatë, dhe të gjitha fjalët që politika thotë, do të jenë ato fjalët boshe të cilat mbi bazat e atyre premtimeve që vetë politikanët as vetë nuk i besojnë. Ne po formësojmë falë këtyre ideve, edhe atë program elektoral tonin, i cili do të jetë një program jo vetëm i shkëlqyer, por mbi të gjitha do të jetë një program realist, i vërtetë”.

1 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)