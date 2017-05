Kavajë, gjenden në det mbi 150 kg kanabis

Gjenden në det pesë pako me drogë, disa milje larg brigjeve të Kavajës. Gjatë patrullimit të vijës bregdetare, pasditen e djeshme, rreth 4.9 milje detare në afërsi të vendit të njohur si Kepi i Selitës, Policia Kufitare në bashkëpunim me Guardia di Finanza ka konstatuar mbi sipërfaqen e ujit pesë pako të mbështjella me natriban.

Në brendësi të këtyre pakove janë gjendur edhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 152.7 kg, me lëndë të dyshuar narkotike e llojit kanabis sativa, e cila është sekuestruar në cilësinë e provës materiale.

Aktualisht po punohet për identifikimin dhe kapje e autorëve, ndërkohë që materialet i’u referuan Prokurorisë për Krimet e Rënda Tiranë, për veprën penale “Trafikimi i narkotikeve”.

2 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)