Rama: PD të vijë në zgjedhje, por më parë të votojë Vettingun

Kryeministri Edi Rama ishte sot në një takim me të rinjtë që votojnë për herë të parë në Elbasan. Gjatë fjalës së tij, Rama foli për rëndësinë e votës dhe se duhet të jenë të qartë për atë që votojnë. Gjithashtu, Rama foli edhe opozitës duke theksuar faktin se çadra po i bën rezistencë drejtësisë

“Është shumë e rëndësishme që të kuptohet se 18 qershori ka një rëndësi të madhe jo vetëm se të fitojë Partia Socialiste, por të fitojë shpresa e gjeneratës tuaj. Duhet të fitojë projekti ynë për të bërë shtet, për ta vënë Shqipërinë edhe më shumë në punë dhe për të krijuar mirëqenie nëpërmjet punës. 18 qershori është një udhëkryq dhe ju e shikonin se si ata rrinë në çadër dhe akoma shpresojnë se do të pengojnë popullin në të drejtën e tij për të votuar.

Duan të na kthejnë mbrapa. Shumica juaj nuk kishte lindur 20 vite përpara. Prindërit tuaj kanë parë tmerr me sy dhe shteti u tret, ku e gjithë hapësira e Shqipërisë u bë një hapësirë pasigurie, një hapësirë ku të gjitha shpresat dhe kursimet e një mundi të patregueshëm të atyre viteve u zhdukën. Atëherë ku gjithkush donte të ikte një orë e më parë..

Nuk do të lëmë ata, por nuk duam të lëmë shokët tuaj, miqtë që janë me PD që të mbeten rrugëve, ne ata nuk duam ti lëmë pa zgjedhje, pa alternativë, nuk duam ti lemw jetim. Prandaj ne kemi bërë dhe do bëjmë çmos që arsyeja të triumfojë mbi frikën nga drejtësia dhe ta të kthehen në rrugën normale të popullit dhe të vijnë në zgjedhje. por sigurisht që të vijnë në zgjedhje duhet të kalojnë nga kuvendi të votojnë vettinugn, po nuk votuan vettingun nuk kemi si t’i ndihmojmë”, tha Rama përpara të rinjve.

2 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)