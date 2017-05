Ronaldo është legjendë, Real Madridi “hipotekon” finalen

Real Madrid ka fituar 3-0 ndaj Atletico, në derbin e parë për gjysmëfinalet e Champions League, duke bërë një hap gjigant drejt finales së Kardifit. Cristiano Ronaldo, golashënuesi më i mirë në historinë e kësaj veprimtarie, i shënoi të tre golat për skuadrën e drejtuar nga Zinedine Zidane, e cila synon të bëhet e para që e fiton dy herë radhazi Champions League. Në “Santiago Bernabeu”, “Los Blancos” dhe “CR7” patën një mbrëmje perfekte.

Cristiano Ronaldo shënoi për Real Madrid, që në minutën e dhjetë, me një goditje të saktë me kokë nga brenda zonës, pas krosimit të marrë nga Casemiro. Ky ishte goli i 50-të për portugezin në ndeshje që kanë qenë me eliminim direkt në Champions League, më shumë se çdo lojtar tjetër në historinë e kësaj veprimtarie. Katër herë fituesi i “Topit të Artë” konfirmoi se mbetet një “legjendë” e futbollit modern

Kur u mbush gjysmë ore lojë, Karim Benzema i shkoi pranë “golit të jetës”, por roveshata e francezit, pas krosimit të Cristiano Ronaldo shkoi pak mbi traversën e portës së Ian Oblak. Pjesa e dytë vazhdoi si fundi i pjesës së parë, pa shumë raste për shënim, derisa Real Madrid u ndez sërish si me interuktor dhe 13 minuta para fundit shënoi sërish.

Këtë herë Cristiano Ronaldo tundi rrjetën me një goditje fluturimthi në hyrje të zonës, pas një pasimi të marrë nga Karim Benzema. Katër minuta para fundit, mbrëmja e Ronaldo dhe Real Madrid u bë nga fantastike në “magjike” dhe e paharushme. I shërbyer nga Asensio, “CR7” shënoi me portën e boshatisur golin e tretë personal dhe për skuadrën “merengues” duke gjunjëzuar miqtë e drejtuar nga Simeone.

Goli i tretë portugezit e vë Real Madrid në pozitë të shkëlqyer për të shkuar në finalen e Champions League, më 3 qershor në Kardif. Ronaldo ka shënuar 103 gola në Champions League, ndërsa Atletico Madrid si skuadër ka shënuar 100 gola në historinë e kësaj veprimtarie. Një diferencë kolosale…

2 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)