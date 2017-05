Takimi Basha-Rama, Presidenca: Vijojnë kontaktet mes palëve

Zyra e shtypit të Presidentit Bujar Nishani sqaron se ende nuk ku asnjë orar apo axhendë të përcaktuar për takimin midis Kryeministrit dhe Liderit të Opozitës. Ky sqarim erdhi pikërisht pas daljes së lajmeve se tashmë ka një orë dhe axhendë ta caktuar për takimin e shumëpritur.

“Sqarojmë opinionin publik se nuk ka asnjë informacion të shpërndarë për median. Presidenti i Republikës vijon kontaktet dhe çdo vendim do t’i bëhet me dije opinionit publik zyrtarisht dhe me transparencë”, thuhet në njoftimin zyrtar.

2 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)