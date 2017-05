Abuzim me fondet publike në Shkodër

Firma private fiton tenderin, puna bëhet nga punëtorët e ujësjellësit. Fiks fare denoncoi sot një skandal që ka ndodhur me tenderin e zhvilluar nga ujësjellësi i Shkodrës. Firma Exalco Al, fiton tenderin 3 milion lekë të reja për rikonstruksion të qendrës së kujdesit ndaj klientit të Ujësjellësit Shkodër, ndërkohë punimet nuk u kryen vetëm nga firma fituese, por edhe nga punonjësit e Ujësjellës Kanalizime Shkodër. Në punime mori pjesë edhe firma e teknikut të Ujësjellësit Fred Toma, firmë e cila punon në të zezë.

Tenderi

Ujësjellës Kanalizimet e Shkodrës shpallën tenderin me objekt “Rikonstruksion i Qendrës së Kujdesit ndaj Klientit Shkodër” fillimisht më 8 Nëntor të vitit 2016, fondi ishte rreth 3 milion lekë të reja. Më datë 18 ky tender u anulua, pasi asnjë nga ofertuesit nuk përmbushte kriteret e kualifikimit.

Më pas ky tender u zhvillua më 5.01.2017, ku konkurruan 5 operatorë. Mes tyre u shpall fitues firma “Exalco AL”, vetëm 5 ditë më vonë. Për shkak të ankesave që pati nga operatorët pjesëmarrës kontrata me “Exalco AL” u lidh vetëm me datë 3 Mars. Punimet duhet të kryheshin brenda 15 ditëve.

Gjatë kohës që puna vazhdonte normalisht pranë redaksisë së emisionit Fiks Fare mbërriti një foto, ku brenda kësaj qendre ishin duke punuar punëtorët e Ujësjellësit Shkodër dhe jo punëtorë e firmës “Exalco Al”.

Bashkëpunëtorët e Fiksit arritën të vërtetonin fillimisht duke pyetur rojën dhe një teknik të ujësjellësit se aty kishin punuar punonjësit e ujësjellësit, por jo vetëm. Tekniku i Ujërave të bardha Fred Toma, i punësuar pranë Ujësjellësit Shkodër tregon për kamerën e fshehtë të Fiksit, që në këtë qendër ka kryer punime edhe firma e tij, firmë me të cilën punon në të zezë. Ndërkohë po i njëjti teknik kur kapet duke punuar bashkë me një tjetër punëtor të ujësjellësit, pretendon se po bën punimet elektrike. Pyetje së gazetarit se për kë punojnë Fred Toma thotë: Nuk po e marrim vesh në varësi të kujt firme jemi.

Gazetarët e Fiksit gjithashtu filmuan duke punuar dhe intervistuan një punonjës së ujësjellësit, i cili e pranoi se kishin mbi dhjetë ditë që punon në këtë qendër. “Nëse do të shikosh se çfarë punimesh kemi bërë, futuni e shikoni brenda” thotë ai duke vazhduar qetësisht punën, ndërkohë që punëtorët e “Exalco.Al” rrinë të ulur në një cep të qendrës. Ai tregon se kanë qenë disa punonjës që kanë punuar aty, por nuk pranon të flasë më gjatë.

UKSH: Punëtorët e ujësjellësit vetëm kanë pastruar!

Këshilltari për median pranë UK, përgjegjësi i Qendrës së Klientit dhe administratori i firmës fituese të tenderit , kur u ballafaquan me fotot e punëtorëve të Ujësjellësit që ishin duke punuar brenda në qendër, e mohojnë njëzëri dhe thonë që punëtorët vetëm kanë pastruar.

Këshilltari për median pranë UK Shkodër Gjon Gjeka pretendon se firma e kontraktuar ka për të bërë punimet vetëm brenda qendrës. Sipas tij objekt i tenderit janë vetëm pjesët e brendshme të zyrave të qendrës.

“Punëtorët e ujësjellësit i kemi sjellë vetëm për të bërë spostimin e mobilieve, rafteve, dollapëve. Ku gjenden dosje, ku ka vula. Në godinë, punime të brendshme me urdhër apo me dijeninë tonë nuk ka punuar asnjë punëtor i ujësjellësit . Dhe nëse ka ndodhur kjo është shumë gabim. Nëse kanë punuar brenda kanë punuar pa urdhër. Me dijeninë tonë jo” shprehet z.Gjeka. Sipas tij nga inxhinieri përkatës u është thënë se punëtorët kanë qëndruar për të kontrolluar punën e punëtorëve të firmës, se ata nuk kanë kujdes, kanë për të mbaruar punën edhe kaq. Ai shton se punëtorët kanë bërë edhe disa riparime tek shkallët jashtë ndërtesës. Kanë ndërtuar rampën për njerëzit në nevojë dhe kanë pastruar. Ai shkon më tutje kur pretendon se ata mund të kenë punuar edhe pa urdhër. Të njëjtin qëndrim mban edhe administratori i firmës “Exalco.Al” . Ai thotë se punimet janë bërë vetëm brenda sipas kontratës. Por sipas dokumenteve të tenderit që Fiks Fare i siguroi, në to shkruhej se edhe punimet e pjesës së jashtme të godinës si shkallët apo bordurat, ishin objekt i tenderit.

Punimet e jashtme objekt i tenderit

Fiks fare arriti të siguronte edhe dokumentet e tenderit ku në detajet e punimeve ishin të përfshira edhe :

-punim prishje mure e tulle,

-Transporti i mbeturinave.

– Veshje shkalle me mermer, Podi, e dhëmbët e shkallës

Punime këto për të cilat si nga administratori i firmës, por edhe këshilltari i ujësjellësit u pretendua se janë bërë dhe po bëheshin nga punonjësit e ndërmarrjes së Ujësjellës Kanalizimeve Shkodër.

