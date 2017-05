E.League, Ajaksi mposht Lionin dhe “hipotekon” finalen

Pas 21 vjetësh, Ajaksi është shumë pranë rikthimit në një finale europiane. “Harkëtarët” mundën 4-1 francezët e Lion në ndeshjen e parë gjysmëfinale duke hedhur një hap të rëndësishëm drejt finales së Stokholmit.

Në “Amsterdam Arena” holandezët zhvilluan një ndeshje fantastike përballë francezëve që vuajtën mungesën e sulmuesit kryesor, Lacazzete, i cili hyri në fushë vetëm si zëvendësues, ndërsa mungonte dhe Depay.

Ndeshja e parë gjysëmfinale nuk pati shumë histori me Ajaks, që ashtu si ndaj Schalke 04 në çerekfinale shënoi që në pjesën e parë me Traore, i cili devijoi saktë me kokë në minutën e 25-të.

Lion gaboi jo pak në mbrojtje dhe në të 35-tën ishte Dolberg që përfitoi nga një pasiguri pas e francezëve për të realizuar golin e 2-0.

Dhe goli i 3-të erdhi sërish si pasojë e një vendosje të gabuar të mbrojtjes së Lyon, me Youness që i ndihmuar dhe nga portieri mik mundi të dërgojë topin përtej vijës fatale.

Një gol në transfertë në ndeshjet vajtje-ardhje ka gjithmonë vlerë dhe Lyon u duk sikur i dha vetes shpresë me finalizimin e Valbuena, por shpresat e miqve për të zbutur rezultatin u shuan sërish pesë minuta më pas, kur Traore shënoi dhe golin e 4-1.

Një fitore e thellë për Ajaks që në finalen e këtij kompeticioni mungon që prej vitit 1992, ndërsa Lion në kthim i nevojitet ndeshja perfekte për të kërkuar finalen e Stokholmit.

3 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)