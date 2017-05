Kriza politike, përfundon pas 3 orësh takimi Rama-Basha në Presidencë

Pas rreth 3 orësh ka përfunduar takimi Rama-Basha në Presidencë. I pari që ka lënë zyrat e kreut të shtetit ka qenë kryeministri Rama, i cili i shoqëruar me kreun e grupit parlamentar socialist Gramoz Ruçi e ka përshkruar rrugën në këmbë deri në selinë e qeverisë.

Pas 50 minutash, Presidencën e ka lënë edhe kryetari i opozitës Basha, i cili është larguar me makinë.

Takimi ka nisur pak pas orës 10:00 dhe përfundoi prej mëshumë se 3 orësh, ku palët janë mbledhur për të gjetur një zgjidhje që do t’i jepte fund ngëëit politik.

Rama ka mbërritur në takim i shoqëruar nga kreu i grupit parlamentar të PS Gramoz Ruçi, ndërsa kryedemokrati Basha nga kreu i grupit parlamentar të PD, Edi Paloka.

Për këtë takim u lejua vetëm një mundësi e shkurtër për foto dhe pamje filmike dhe gjatë kësaj kohe nuk pati asnjë shtrëngim duarsh.

Kamerat janë lejuar të filmojnë më pak se 2 minuta këtë takim, mjaftueshëm sa për të kuptuar se dy liderët kanë shmangur përgjatë kësaj kohe çdo shikim mes njëri-tjetrit. Por, buzëqeshjet e shkëmbyera me Presidentin e Republikës nuk kanë munguar dhe kreu i shtetit, edhe përgjatë këtyre minutave, ka luajtur rolin e negociatorit, duke biseduar herë me njërin e herë me tjetrin, ndërsa Paloka dhe Ruçi nuk janë bërë pjesë e bisedave të shkurtra.

Lulzim Basha është larguar nga Presidenca rreth 50 minuta pas largimit të Ramës, pasi ka qëndruar në një takim kokë më kokë me kreun e shtetit, për tu larguar rreth orës 14:00 me Edi Palokën. Ende asnjë detaj nga takimi nuk dihet, por nga oxhaku i Presidencës nuk ka dalë as tym i bardhë e as i zi.

Ky ishte takimi i parë i drejtëpërdrejtë, mes Ramës dhe Bashës, që prej fillimit të protestës së PD-së, më 18 shkurt.

3 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)