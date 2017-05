Kukës, konflikt për pronën, vëllezërit tentojnë të vrasin vëllanë

Një 26 vjeçar është plagosur me armë zjarri në Kukës pas një konflikti pronësie me dy vëllezër.

Ngjarja ka nodhur në fshatin Krenzë, ku vëllezërit, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, për motive pronësie, kanë tentuar të vrasin me armë zjarri shtetasin A.T., 26 vjeç, i cili ka mbetur i plagosur.

Policia ka arrestuar 39-vjeçarin Luan Tershalla si dhe ka shpallur në kërkim vëllanë e tij 44-vjeçar, me iniciale S.T.

I plagosuri ndodhet në spital e Kukësit, jashtë rrezikut për jetën.

3 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)