Takimi me Bashën, Rama: Grupe monitorimi për standardet e zgjedhjeve

Edhe ambasadorët e vendeve të BE-së me prezencë në Shqipëri janë vënë në lëvizje për takimin Rama-Basha Takimi është zhvilluar në zyrën e delegacionit të BE, ndërsa ende nuk ka të dhëna për rreth asaj që është diskutuar.

Kjo nuk është hera e parë që ambasadorë të huaj angazhohen për zgjidhjen e krizës politike që ka përfshirë vendin prej më shumë se 2 muajsh. Ndërkombëtarët, duke ruajtur të njëjtën linjë, kanë bërë thirrje për pjesëmarrje të opozitës në zgjedhjet e 18 qershorit. Më pas ambasadorët kanë zhvilluar një takim në Kryeministri me Edi Ramën.

Pas përfundimit të takimit më ambasadorët, kryeministri Edi Rama tha se i ka ofruar Partisë Demokratike një monitorim si asnjëherë më parë të gjithë strukturave të shtetit

“Kam propozuar atë çka besoj shumë se adreson problemet objektive. Pra një monitorim si asnjëherë më parë të të gjithë strukturave të shtetit, të Policisë së Shtetit, të Drejtorive Rajonale të Arsimit dhe gjithë sistemit tonë arsimor, sistemit të burgjeve, ku janë edhe pikat të adresuara si problematike në raportet e ODIHR-it dhe një rregullore për të shmangur përdorimin e asteve shtetërore në fushatë, qoftë dhe një kategorie të caktuar qeveritare që nuk duhen të përdoren në fushatë”, tha Rama.

Pyetjes së gazetarëve nëse do të ketë edhe një takim tjetër me shefin e opozitës, Rama tha se është i gatshëm dhe do t’i krijojë hapësirën e mundshme opozitës që të marrë pjesë në zgjedhje. Kjo pritje sipas Kryeministrit do të vazhdojë deri në shtypjen e fletëve të votimit. Ne nuk presim por vazhdojmë punën dhe jemi në angazhimin e plotë elektoral, por do gjej kohën për të diskutuar deri kur të fillojë shtypja e fletëve të votimit. Jam i gatshëm nëse duhet një takim tjetër, i gatshëm për të ofruar maksimumin e garancive.

3 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)