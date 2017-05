Diego Kosta drejt Kinës, pranon ofertën e Tianjin

Me 19 gola në këtë sezon të Premier League, Diego Kosta është golashënuesi më i mirë i Çelsit dhe po udhëheq, Blutë e Londrës drejt fitimit të titullit kampion në Angli.

Por ky që është drejt fundit me shumë gjasa do të jetë edhe sezoni i fundit i sulmuesit të kombëtares spanjolle me skuadrën e Antonio Contes. U përfol edhe në Janar për një largim të Diego Kostës nga Çelsi drejt kampionatit kinez, por ajo që nuk u realizua me sukses në dimër pritet të zyrtarizohet në verë.

Mediat spanjolle zbulojnë se bomberi 28-vjecar ka firmosur një parakontratë me skuadrën e Tianjin Quanjian në kampionat kinez dhe në merkaton e ardhshme do ti bashkohet ekipit që drejtohet nga ish mbrojtësi i kombëtares italiane Fabio Cannavaro.

Diego Costa nga marrëveshja e re që do ta cojë atë në Kinë do të përfitojë plot 30 milionë Euro në sezon, ndërsa Çelsi nga shitja e sulmuesit me origjinë braziliane do të përfitojë rreth 90 milionë euro, një shifër e konsiderueshme kjo për një lojtar 28-vjecar.

Te Tianjin Quanjian, Diego Kosta do të luajë përkrah, brazilianit Alexandre Pato dhe mesfushorit belg Axel Witsel të cilët zgjodhën ta vazhdojnë karrierën pikërisht në Lindjen e Largët.

4 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)