Rama-Basha në Presidencë, nis takimi kokë me kokë me praninë e Nishanit

Kryeministri Rama dhe kreu i opozitës Basha pritet të takohen për herë të dytë brenda 48 orësh për të gjetur një zgjidhje politike të krizës që ka përfshirë vendin prem më shumë se dy muajsh.

Kryeministri Rama ka mbërritur sërish i pari në takim, i shoqëruar nga sekretari i pergjithshem i kabinetit, Engjell Agaci, ndërsa ka preferuar ta përshkojë në këmbë rrugën drejt Presidencës. Pak minuta më vona ka mbëritur me makinen e tij edhe kryeopozitari Basha.

Ndryshe nga takimi i djeshëm ku dy liderët shoqeroheshin edhe nga krerët e grupeve parlamentare Edi Paloka dhe Gramoz Ruçi, ditën e sotme Basha dhe Rama do të zhvillojnë një takim kokë me kokë me praninë e Presidentit Bujar Nishani.

Edhe këtë herë, ndërmjetës mes palëve është bërë presidenti Nishani. Me anë të një njoftimi për shtyp, zyra e presidencës ka konfirmuar se takimi do të zhvillohet në orën 19:00.

“Me ftesë të Presidentit të Republikës, Sh. T. Z. Bujar Nishani do të zhvillohet një takim i dytë midis Kryeministrit të vendit, zotit Edi Rama dhe Liderit të opozitës, zotit Lulzim Basha, sot në orën 19.00 në Institucionin e Presidentit të Republikës”, – thuhet në njoftimin e presidencës.

4 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)