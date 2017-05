S’ka marrëveshje, Rama: Zgjedhjet më 18 qershor. Basha: Qeveria pa vullnet politik

Duket se edhe takimi i dytë mes kryeministrit Edi Rama dhe kryetarit të Partisë Demokratike, Lulzim Basha është mbyllur pa një marrëveshje. Këtë la të kuptohet kryeministri Edi Rama pasi doli nga takimi kokë më kokë me kryeopozitarin Basha me negocimin e presidentit të republikës, Bujar Nishani.

“Oferta që i kam bërë PD është ajo e dituar për të luftuar një mekanizëm monitorimi të zgjedhjeve ku PD t’i ketë sytë në proces brenda qeverisë. Me një zv/kryeministër të propozuar nga PD, jo nga PD dhe së bashku me tre përfaqësues të SHBA, BE dhe OSBE të drejtojë një task force për t’u siguruar që shteti dhe aset e tij nuk keqpërdoren për fushatë, tre zv/ministra të propozuara nga PD, por jo nga PD në ministrinë e brendshme, të drejtësisë dhe arsimit dhe ata të jenë të shoqëruar nga tre përfaqësues të komunitet ndërkombëtar për të adresuar në kohë reale çdo ankesë, akuzë, lidhur me rolin e policisë; burgjet dhe rolin e drejtorisë së burgjeve në një proces ku garantohet liria e votimit dhe e drejta për të zgjedhur sipas bindjeve dhe po ashtu në arsim për të garantuar çdo pretendim për propagandë, intimidim të mësuesve dhe nxënësve. Këtë gjë kur kam qenë në krye të opozitës nuk kam pasur kurajën ta pres në ëndrrën time më të bukur. Sa i përket aspektit tjetër, kërkesës këmbëngulëse të PD për votim elektronik, kam propozuar që një ministër i zgjedhur nga PD për teknologjinë e lartë, të bëhet pjesë e qeverisë për të paraqitur një projekt për t’i bërë të mundur këto avancime, që nëse certifikohen, të aplikohen në zgjedhjet lokale. Zgjedhjet do të mbahen më 18 qershor, kohë shumë nuk ka. Përpjekja për të bërë gjithçka që ta garantojmë PD për rregullat e lojës, jo aq sa mendon, nuk kanë shteruar deri më sot. Por dua ta përsëris së tjetër ofertë nuk kemi, nuk ka më kohë. Por në kuptimin tim të bisedës, përgjigjja e Bashës është jo”, tha Rama.

Nga ana e tij, kryeopozitari Lulzim Basha akuzoi kryeministrin dhe qeverinë për mungesë të vullnetit politik për t’i dhënë zgjidhje krizës, për sa kohë që sipas tij qeveria nuk merr në konsideratë dy probleme madhore, ajo e personave të inkriminuar që vazhdojnë të mbajnë pushtetit dhe problemit të drogës dhe parave të drogës që sipas Bashës do të përdoren për të ndikuar në vullnetin e shqiptarëve ditën e zgjedhjeve.

“Edi Rama erdhi pa ofertë, gjë që buron nga mungesa e vullnetit të për t’i dhënë fund krizës së lindur si rezultat i problemeve me krimin, drogën dhe pushtetin e inkrimuar.

Mosrealizimi i dy probleme të njohura botërisht për votën e lirë të shqiptarëve përbën mospremisë për zgjidhjen; fakti që kriminelët vazhdojnë të mbajnë pushtetin dhe rreziku që vjen nga droga dhe paratë e saj, që shqiptarët të votojnë të lirë. Vendi ka nevojë për zgjidhje politike. Propozimet e ofruara nuk ofrojnë zgjidhje politike. Ajo që është ofruar sot, është një proces monitorimi teknik dhe jo një zgjidhje politike, siç kërkohet dhe lipset. Vendi ka nevojë për zgjidhje politike. Zgjidhja e ofruar nuk është zgjidhje politike”, tha Basha.

Sipas Bashës, pa njohje të këtyre dy problemeve themelore dhe kërcënimit jetik nga krimi në pushtet dhe droga s’ka premisë për të gjetur zgjidhje.

“Vullneti ynë s’ka munguar, ai i palës tjetër vihet në dyshim kur nuk pranon përgjegjësinë për krizën, por as problemet që u demonstruan në zgjedhjet e organizuara nga kjo qeveri. Pala të pranojë dhe të marrë përgjegjësitë për të dalë të bashkuar kundër krimit e drogës. Propozimi ynë ka qenë i qartë dhe me dy kolona. E para qeveria teknike me mandat për të zgjidhur dhe ndalur krimin e drogën. Kolona e dytë është eksplorimi i mundësisë që brenda gjashtë muajve të organizohet votimi dhe numërimi elektronik”, tha Basha.

Rama-Basha në Presidencë, nis takimi kokë me kokë me praninë e Nishanit

Kryeministri Rama dhe kreu i opozitës Basha pritet të takohen për herë të dytë brenda 48 orësh për të gjetur një zgjidhje politike të krizës që ka përfshirë vendin prem më shumë se dy muajsh.

Kryeministri Rama ka mbërritur sërish i pari në takim, i shoqëruar nga sekretari i pergjithshem i kabinetit, Engjell Agaci, ndërsa ka preferuar ta përshkojë në këmbë rrugën drejt Presidencës. Pak minuta më vona ka mbëritur me makinen e tij edhe kryeopozitari Basha.

Ndryshe nga takimi i djeshëm ku dy liderët shoqeroheshin edhe nga krerët e grupeve parlamentare Edi Paloka dhe Gramoz Ruçi, ditën e sotme Basha dhe Rama do të zhvillojnë një takim kokë me kokë me praninë e Presidentit Bujar Nishani.

Edhe këtë herë, ndërmjetës mes palëve është bërë presidenti Nishani. Me anë të një njoftimi për shtyp, zyra e presidencës ka konfirmuar se takimi do të zhvillohet në orën 19:00.

“Me ftesë të Presidentit të Republikës, Sh. T. Z. Bujar Nishani do të zhvillohet një takim i dytë midis Kryeministrit të vendit, zotit Edi Rama dhe Liderit të opozitës, zotit Lulzim Basha, sot në orën 19.00 në Institucionin e Presidentit të Republikës”, – thuhet në njoftimin e presidencës.

4 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)