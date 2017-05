Skandal në Prefekturën e Korçës. Ryshfeti, 90% e vlerës së tenderit

“Fiks Fare” denoncoi këtë të enjte një tjetër skandal me tenderët e qeverisjes vendore, ku shefja e Financës së Prefektit të Korçës, Mirjeta Setallari kërkon një shumë marramendëse parash si ryshfet nga një kompani, me qëllim që ta shpallte fituese.

E nuk bëhet fjalë për një tender, por për 4 të tillë, të cilët janë realizuar të enjten nga institucioni i Prefektit të Korçës, me qëllim blerjen e pjesëve të këmbimit dhe mirëmbajtjen e dy makinave. Madje, shefja e Financës e justifikon kërkesën e saj me faktin se shërbimet dhe mallrat për këto dy mjete janë kryer dhe blerë më parë, duke të lënë të mendosh se tenderët janë thjesht fiktivë.

Vlera totale e këtyre tenderëve të shpallur nga Prefektura e Korçës është 450.400 lekë për blerje pjesësh këmbimi dhe riparim të dy makinave në përdorim të këtij institucioni. Sipas informacioneve zyrtare, në Agjencinë e Prokurimeve Publike, njoftimi për hapjen e tenderëve ishte dhënë një ditë më parë, pikërisht më 3 maj, ndërkohë që data e mbylljes ishte sot.

Dy nga tenderët ishin futur si një i vetëm. Por ky tender ishte ndarë me dy zëra, përkatësisht 200.700 lekë dhe 161.500 lekë, pikërisht për blerje pjesësh këmbimi për automjetet e institucionit. Këto dy tenderë u zhvilluan në orën 12 të ditës së sotme dhe fitues u shpall subjekti Arben Abasllari.

Sipas APP-së, ky subjekt ka paraqitur ofertën prej 168.000 lekësh për tenderin e parë, ku vlera limit për blerjen e pjesëve të këmbimit të dy mjeteve “Jeep” dhe “Mercedes Benz” ishte 200.700 lekë. Ndërsa për tenderin e dytë, ku fondi limit ishte 161.500 lekë, nuk ka informacion sesa ka qenë oferta e subjektit Arben Abasllari, duke qenë se ende nuk janë publikuar dokumentet e fituesit.

Tenderi i tretë, i realizuar po sot për të njëjtat makina, u mbyll në orën 12:30 dhe fitues u shpall subjekti “Tech Invest”. Ky tender me fond limit 38.200 lekë kishte objekt blerjeje vajin për dy automjetet e përmendura më lart të institucionit. Oferta fituese e “Tech Invest” për këtë tender ishte 17.750 lekë.

Tenderi i katërt u mbyll në orën 13:30 dhe fitues u shpall subjekti “NOVAKTI”. Ky tender kishte objekt riparimin dhe mirëmbajtjen për dy automjetet e institucionit, me një fond limit prej 50.000 lekësh. Subjekti fitues paraqiti një ofertë prej 48.000 lekësh.

Pra të katërt tenderët për dy makina janë realizuar brenda 24 orëve dhe tashmë fituesit duhet të plotësojnë kushtet e kërkuara nga autoriteti kontraktues, kundrejt shpërblimit për realizimin e të gjithë shërbimeve dhe blerjen e mallrave sipas specifikimeve teknike.

Pas publikimit të këtyre tenderëve në faqen zyrtare të APP-së, “Fiksi” kontaktoi edhe me shefen e Financës së Prefektit të Korçës, e cila konfirmoi se “sot janë hapur zarfet dhe është shpallur fituesi”.

Por Mirjeta Setallari, vetëm një ditë më parë kishte bërë pazaret për këta tenderë me biznesmenë, të cilëve u kishte shpjeguar që tenderi është fiktiv, pasi punimet për të cilat është shpallur procedura janë kryer më parë.

“Fiks Fare” transmetoi dy nga bisedat telefonike të saj me një nga biznesmenët e ofruar për të marrë pjesë në tender, ku ajo shprehet se 90% të vlerës totale të fituesit e donte për vete, ndërsa 10 për qind do i kalonte atij, pasi nuk kishte nevojë për të kryer shërbime për dy mjetet. Madje, ajo thotë se nëse do të ketë ofertues të tjerë, me kushte më të favorshme, ajo do të bisedonte me ta për të shpallur fitues biznesmenin me të cilin kishte rënë dakord më parë për vlerën e ryshfetit.

Emisioni investigativ transmetoi bisedat korruptive, ndërkohë që sot, para hapjes së ofertave, shefja e Financës, për të arritur qëllimin e saj, i ka dërguar SMS biznesmenit që foli në telefon me të, duke i kërkuar emrin e subjektit të tij.

Biznesmeni: Më dëgjon se ke çik zhurmë aty, më dëgjon?



