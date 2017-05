Rama tërheq kandidatin në Kavajë: PD plan për destabilitet, por do të dështojë

Rama tërheq kandidatin në Kavajë: PD plan për destabilitet, por do të...

Kryeministri i vendit, Edi Rama në një konferencë të jashtëzakonshme për shtyp ka njoftuar vendimin e Partisë Socialiste për të tërhequr kandidatin e saj për zgjedhjet e pjesshme në Kavajë.

“Një pjesë e shohin 7 majin me druajtje për një përplasje fizike apo konflikti që synohet të provokohet.

Që ka një plan për destabilizim të këtij vendi, që çadra është ngritur për këtë qëllim, nuk janë më hamendje, janë fakte. Por që Shqipëria nuk do të destabilizohet nga ky plan që do të çohet drejt dështimit këtë ua siguroj të gjithëve. Kavaja nuk do të bëhet sheshi për një përsheshin e neveritshëm të PD. Nuk i përgjigjemi provokimeve të tyre. I kërkova kandidatit tonë në Kavajë të tërhiqet nga gara”, tha Rama.

Pasi garantoi edhe një herë se data e zgjedhje të përgjithshme parlamentare është 18 qershori, datë që sipas kreut të qeverisë nuk do të negociohet në asnjë moment, Rama i bëri një thirrje të fundit kryeopozitarit Lulzim Basha se afati i fundit për të negociuar një zgjidhje të krizës politike është mbrëmja e 7 majit dhe pas kësaj date nuk do të ketë më asnjë negociatë tjetër.

“Zgjedhjet do të bëhen më 18 qershor dhe më 8 maj unë nuk jam më në dispozicion të Bashës për bisedime, nëse ata nuk bien dakord për marrëveshjen për të modifikuar Kodin Zgjedhor dhe për të votuar vettingun”, ka thënë Rama.

5 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)