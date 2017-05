Tentoi të vrasë bashkëjetuesin më sëpatë, arrestohet 26-vjeçarja

Një grua 26-vjeçe është arrestuar nga Policia e Korçës, pasi ka plagosur me sëpatë bashkëjetuesin e saj. Në pranga ka rënë Vjollca Shkëmbi, 26-vjeçe, banuese në Pojan-Maliq, e cila ka tentuar të vrasë burrin me të cilin bashkëjetonte, i identifikuar me iniciale N.K., 44 vjeç.

26-vjeçarja Shkëmbi pas një konflikti ka tentuar të vrasë me sopatë bashkëjetuesin e saj N. K., 44 vjeç nga Sheqerasi. Burim i konfliktit mësohet të jenë dy fëmijët e saj, që i kishte me dy partnerë të tjerë të ndryshëm dhe bashkëjetuesi aktual nuk i pranonte.

Mësohet se emri i saj nuk është i panjohur për policinë e Korçës, pasi ka qënë femër problematike dhe ka patur dhe ngjarje të mëparshme.

Ajo i ka shkaktuar plagë të lehta në trup, dhe pas marrjes së mjekimit në spital 44-vjeçari ka shkuar në shtëpi.

Në cilësinë e provës materiale u sekestrua sopata ndërsa Shkëmbi u arrestua në flagrancë nën akuzën e vrasjes për shkak të marrëdhënieve familjare, mbetur në tentativë. Hetimet do të vijojnë nga Prokuroria e Krimeve të Rënda në Tiranë.

5 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)