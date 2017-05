Aksident me furgon, ndërhyjnë forcat zjarrfikëse për të nxjerrë shoferin

Një person ka mbetur i plagosur rëndë pas një aksidenti me furgonin që drejtonte. Ngjarja u regjistrua sot në Vodicë të Beratit, ku drejtuesi i automjetit me targa Br 4728 B, u përplas me murin rrethues të një kantieri ndërtimi dhe më pas me një kamion që ishte i parkuar.

Fotot tregojnë se përplasja ka qenë e fortë, aq sa u desh ndërhyrja e forcave zjarrfikëse dhe qytetarëve për ta nxjerrë drejtuesin e mjetit nga furgoni.

Ai u transportua menjëherë në spital, ndërsa mësohet se aksidenti ka ndodhur nga pakujdesia e shoferit, identiteti i të cilit nuk bëhet i ditur.

6 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)