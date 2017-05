“Arena Kombëtare”, Duka inspekton punimet: Do respektohen afatet

Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka inspektoi punimet e stadiumit Kombëtar që po ndërtohet në kryeqytet. Numri 1 i FSHF i shoqëruar nga stafi u informua nga arkitekti Mario Casamonti për ecurinë e punimeve.

Arkitekti italian e shoqëroi presidentin Duka në të gjitha pjesët e kantierit duke dtheksuar se dalëngadalë punimet po shkojnë drejt fazës 50 % por ende po punohet me fazën e parë të projektit. Casamonti theksoi se e veçanta e këtij stadiumi është mbulimi total dhe jo i pjesshëm, çka e bën edhe më cilësor se “Juventus Stadium” në Itali, ndërsa risia më e madhe do të jetë montii i një sistemi bashkëkohor të ndriçimit për të mundësuar edhe zhvillimin e aktiviteteve të tjera përvec atyre sportive. Arkitekti italian theksoi se ky stadium do të jetë një teatër për të gjithë qytetin dhe jo thjesht një vepër për sportin.

Aktualisht po punohet me intensitet në 9 kolonat që do të mundësojnë hyrjen në stadium për të pasur një qarkullim sa më të lirshëm të njerëzve, ndërsa sistemi i ventilimit në parkingun nëntokësor do të mundësohet nga një projhekt hibrid me ajrim nga jashtë dhe artificial. Aktualisht në kantier janë të angazhuar 400-500 persona, 30 prej të cilëve inxhinierë, të cilët po punojnë me kapacitet të plotë për të respektuar afatin e punimeve. Në këtë pikë e vuri theksin edhe kreu i federatës së futbollit.

“Jam i kënaqur për ketë vepër të rëndësishme për të gjithë shqipërinë. Konstatova se jemi në rrugën e duhur sepse punimet janë brenda afateve dhe në një cilësi të kënaqshme. Po vazhdojmë me seriozitet per të arritur objektivin e organizimit të Superkupës 2019 por kemi disavantazh sepse konkurrojmë me projekt”.

Në vijim, Duka theksoi se y stadium i përket të ardhmes, ndërsa bëri një koment edhe për ecurinë e Kategorisë Superiore.

“Gara ka ardhur në një fazë finale shumë të rëndësishme ku tre skuadrat e para janë shumë afër me njëra tjetrën. Duket një kampionat me nivel dhe i mirë. Uroj që me fair play të shkojë deri në fund. Në fund njëri fiton dhe të gjithë me sportivitet të pranojnë rezultatin”.

