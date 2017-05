Basha mbledh aleatët, diskutojnë për protestën e 13 majit

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka mbledhur pasditen e kësaj tw shtune në selinë blu aleatët e opozitës, për të diskutuar me ta detajet e protestës të 13 majit, në Tiranë. Takimi mes aleatëve opozitarë, vjen pas takimit të mesditës që kryedemokrati pati me krerët e PD-së në rrethe, nga ku u mor edhe vendimi për protestën e radhës në bulevard.

Po ashtu, kjo lëvizje vjen në një kohë kur kryeministri Edi Rama tha një ditë më parë se Partia Demokratike ka afat deri ditën e diel për të negociuar dhe për t’u futur në zgjedhjet e 18 qershorit.

Ndërkohë, po dje, kreu i qeverisë vendosi që të tërheqë kandidatin e majtë për zgjedhjet e Kavajës, gjë që për Bashën, kjo ishte fitorja e parë e ‘Republikës së Re’.

Këto janë orë vendimtare që do të përcaktojnë nëse do të ketë një zgjidhje me dialog për krizën politike, apo palët do vijojnë të qëndrojnë të ndara në ato që kërkojnë dhe nuk negociojnë.

6 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)