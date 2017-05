Horoskopi – 6 maj 2017

DASHI

Sot do keni debate me partnerin. Asgjë nuk do shkojë siç keni dashur. Aspekti financiar do konsolidohet dhe më tepër se më parë, prandaj mund të bëni shpenzime të arsyeshme.

DEMI

Do kuptoheni me partnerin për gjithçka, duke marrë vendime të rëndësishme që do ju ndryshojnë të ardhmen. Me financat duhet të keni kujdes.

BINJAKET

Sot do ndiheni mirë me partnerin. Në planin financiar do merrni ato të ardhura që keni dashur gjithmonë. Ndihma e familjarëve do jetë e vyer, prandaj duhet t’i falenderoni.

GAFORRJA

Do tundoheni nga disa persona të jashtëm, prandaj bëni kujdes të mos ndryshoni jetën tuaj. Në planin financiar do keni ndryshime radikale, që do sjellin të ardhura.

LUANI

Sot duhet të merrni kohën e duhur për të menduar dhe reflektuar. Në planin financiar duhet të flisni patjetër me disa specialist, në mënyrë që të menaxhoni mirë të ardhurat.

VIRGJERESHA

Nuk do donit që idetë tuaja t’ja shprehnit partnerit tuaj. Dëshironi të qëndroni në qetësinë tuaj. Në planin financiar duhet të mendoheni mirë para se të kryeni shpenzime.

PESHORJA

Mërkuri do jetë planeti më i favorshëm për personat që kanë partner. Ju do jeni më të përkushtuar ndaj atij që keni pranë. Në financë nuk duhet të bëni shumë shpenzime.

AKREPI

Perspektivat janë shumë të mira për të ndryshuar disa gjëra në jetën tuaj. Aspekti financiar do të jetë shumë i mirë, pasi menaxhimi që i bëni ju është i duhuri.

SHIGJETARI

Sot do jeni të vendosur të rregulloni disa probleme që keni me partnerin. Në planin financiar nuk duhet të shpenzoni përveç gjërave që ju duhen më shumë.

BRICJAPI

Do shprehni ndjenjat tuaja te partneri. Të ardhurat do jenë të mira, kështu që mund të përfitoni për të bërë ndonjë shpenzim më tepër.

UJORI

Sot nuk do bëni asgjë ndryshe nga më parë në aspektin afektiv, dhe të do ndiheni mjaft mirë pranë partnerit. Në planin financiar keni ditur mirë t’i menaxhoni të ardhurat.

PESHQIT

Nuk do tregoheni tolerant me partnerin. Duhet të jeni më të arsyeshëm në bisedat që do të bëni me të. Aspekti financiar do jetë më i mirë.